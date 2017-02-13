Ученые показали снимки пролетевшего мимо Земли астероида 2017 BQ6

Ученые смогли получить радарные изображение астероида 2017 BQ6, который пролетел мимо Земли 7 февраля 2017 года на скорости порядка 7,1 км/с. Они были получены с помощью радиообсерватории NASA GSSR (Goldstone Solar System Radar), расположенной в Калифорнии в пустыне Мохаве.









Изображения имеют разрешение 12 футов (3,75 м) на один пиксель. 2017 BQ6 прошел мимо Земли, не причинив какого-либо ущерба, на расстоянии около 2,5 миллиона километров, что примерно в 6,6 раза превышает расстояние между Землей и Луной.





Сам по себе астероид похож на гигантский крутящийся угловатый булыжник. Его длина составляет около 200 метров. Это было рассчитано, исходя из яркости астероида. Он совершает один оборот вокруг своей оси за три часа.