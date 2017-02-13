Российские ученые рассматривают возможность создания "Вселенной в пробирке"

Исследователи в России изучают вопрос о возможности воссоздать в лаборатории, в ограниченной области пространства, условия ранней Вселенной. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на академика Валерия Рубакова, являющегося главным научным сотрудником Института ядерных исследований РАН.





Валерий Рубаков сказал, буквально, следующее: "Если поверить, что Вселенная в определенный момент начала расширяться и превращаться в то, что мы сегодня видим, возникает сугубо теоретический вопрос о том, нельзя ли создать такие условия с помощью чего-либо в ограниченной области пространства, чтобы потом эта область так же растянулась и получился кусок Вселенной, похожей на нашу. Этот вопрос был поставлен еще в 1980-х, но в рамках существовавших тогда теорий такое было невозможно. Теперь появились новые представления (...), однако, если это и возможно, то очень непросто. Работа в этом направлении идет, но вопрос с созданием "Вселенной в пробирке" пока не решен".