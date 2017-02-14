Что случилось 13.02.2017?

Квазиспутник Круитни угрожает Земле. Однако, возможно, он так и не успеет упасть. Ведь уже в 2047-ом году наступит Конец Света, утверждают ученые и медиумы. Между тем, Conan Exiles, прославившийся в первую очередь тем, что герою можно удлинить причинное место буквально до колена, занимает лидирующие позиции в Steam. Ну а несчастных персонажей виртуальной вселенной в скором времени ждет кастрация; грядет дополнение с такой вот замечательной фишкой.

Valve, тем временем, не желает работать с приставками, но, при этом, верит в счастливое будущее VR. Создается сразу три игры. На E3 2017 решили пускать не только разработчиков игр и журналистов, но и простых смертных. Правда, придется заплатить 150-250 долларов США.

Красный Meizu Pro 6 Plus выглядит не только стильно, но и угрожающе. Xbox One продался крошечным тиражом в 2016-ом году, однако игры для приставки покупали неплохо. В лидерах оказалась Battlefield 1.

Galaxy Note 8 от Samsung отчего-то получил кодовое наименование "Байкал". А краска с черного iPhone 7 слезает, на что жалуются пользователи. Ещё бы, та еще оказия. UberEATS скоро доставит еду. LG G6 совершенно точно оснастят устаревшим процессором.

Xiaomi назвала цену Remdi Note 4X, что, неожиданно, стало главной новостью понедельника. Хорошей недели вам, читатели, и удачи.