Акции Apple сильно подорожали

Цена акций Apple на последних торгах достигла рекордного значения на момент закрытия — а именно 133,82 доллара, это на 1,3% больше, чем на закрытии предыдущих торгов. Впрочем,это не абсолютный рекорд для «яблочной» компании — текущие значения были даже выше. Так, 28 апреля 2015-го года во время торговой сессии цена поднималась до 134,54 долларов.

Аналитик из UBS, впрочем, по-прежнему считает Apple недооцененной и считает, что рынок еще не полностью осознал всю важность и ценность сервисов (App Store и Apple Music), предлагаемых компанией. Когда же осознание придет, Apple может подорожать еще на 10%.

Источник
Business Insider
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