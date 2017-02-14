Названа цена туристического билета на российский космический корабль

Билет на первый в России многоразовый суборбитальный корабль для космического туризма обойдется от 200 до 250 тысяч долларов. Об этом сообщил в интервью изданию РИА Новости Павел Пушкин, генеральный директор компании "КосмоКурс".





Именно "КосмоКурс" занимается созданием корабля. Разработка ведется на средства частного инвестора, запуски будут производиться с российского космодрома.

По словам Пушкина, ближе к завершению аванпроекта возможна корректировка цены билета для туристов. Автономные испытания запланированы на 2018 год. Тогда же будет уточнена цена и открыто бронирование туристических билетов. Первый испытательный полет пройдет без пассажиров, а на завершающей стадии испытаний Пушкин не исключает возможности собственного участия в полете.