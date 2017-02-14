Летом в Дубае заработают пассажирские дроны-беспилотники

Одноместный квадрокоптер-беспилотник EHang 184 может начать регулярные перевозки в Дубае с июля 2017 года. Об этом было объявлено на правительственном саммите World Government Summit главой управления дорог и транспорта Дубая.


Пассажирский дрон разработан китайской компанией EHang, он демонстрировался год назад на выставке CES 2016. Он способен перевозить пассажиров на небольших дистанциях и позиционируется как экологичное транспортное средство.



Дрон работает без профессионального пилота, управление рассчитано на обычных пассажиров, которым будет достаточно ввести место назначения на сенсорном экране, а затем нажать кнопку взлета и посадки.

Пассажиром может быть человек до 100 кг весом, также с собой в полет можно взять небольшую сумку. Максимальная скорость дрона достигает 160 км/ч, на одной подзарядке он может летать до получаса и преодолеть до 50 км.

Следить за работой и движением дронов будет общий командный центр, связь осуществляется по 4G. В случае плохой погоды он же запретит полеты.

Источник
Popular Mechanics
Теги
беспилотник автопилот дрон

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