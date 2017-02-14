Индия намеревается высадиться на Марсе и Венере

Индия готовится покорить планеты Марс и Венеру уже в ближайшее время, пишет газета The Times of India, ссылаясь на Индийскую организацию космических исследований. Точные даты, впрочем, не определены, однако подготовка к миссии идет полным ходом. В задачи, среди прочих, входит размещение автоматической станции на орбите Венеры.

Что до Марса, то туда снова полетят в 2021-2022 годах. Индия, напомним, является первой страной в мире, которая сумела вывести станцию на орбиту Марса с первого раза. При этом, большого количества денег потрачено не было.

Также на 15 февраля (уже завтра) Индия запланировала выводу 104 спутников на орбиту Земли. Лишь три из них индийские, остальные принадлежат другим странам.