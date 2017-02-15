Что случилось 14.02.2017?

14 февраля, в День Всех Влюбленных, мы узнали, что Индия решилась покорить космос и отправиться на Венеру с Марсом. Осьминоги могут оказаться пришельцами из космоса (возможно, что детьми существ, напоминающих тех, что мы видели в фильме "Прибытие"). 

Игра Sniper Elite 4 получила теплые отзывы в прессе. Capcom готовит очередное переиздание Street Fighter II, игры, которой уже почти три десятка лет. Кроме того, ходят слухи, что Nintendo может взять и перестать выпускать NES Classin Mini. Некий фанат Assassin's Creed совершил Прыжок Веры с многоэтажного дома и погиб. 

Илон Маск предрекает человечеству симбиоз с машинами. Акции Apple продолжают расти. Грядет очередное солнечное затмение, но в России его не будет видно. Смартфон Sony Pikachu получит 21 Мп камеру и мощную начинку.

Роскачество назвало Samsung'и самым качественными смартфонами. HMD готовится показать сразу множество Nokia на MWC 2017. Премиальные камеры DL от Nikon отменены. 

iPhone 8 окажется стеклянным, а iPhone 7 Plus останется металлическим. 

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