15 февраля в истории: рождение YouTube и штурм офиса Microsoft пользователями

15 февраля 2005 года появился YouTube. Или, по крайней мере, название: в этот день трое студентов из США, загоревшиеся идеей сделать удобный видеохостинг, зарегистрировали домен youtube.com.

Разобраться, как в головы Чада Хёрли, Стива Чена и Джаведа Карима пришла задумка создать веб-сервис для обмена видеороликами, не проще, чем разгадать загадку возникновения Вселенной. Распространена версия, что Чен и Хёрли пришли к этому после безуспешных попыток раздать видео с вечеринки тем, кто в ней участвовал.

Карим же утверждает, что идея YouTube пришла после так называемого «инцидента в шоу в перерыве 38-го Супер Боул»: пока спортсмены отдыхали, телезрители смотрели выступление Джанет Джексон и Джастина Тимберлейка, в конце которого грудь певицы — и это не случай, а часть представления — оголилась на долю секунды. Пользователи интернета жаждали повтора, но искать видеозаписи в Сети тогда было крайне неудобно. Наконец, Хёрли и Чен говорят, что задумывали YouTube как сервис знакомств.

Так или иначе, в феврале создатели сервиса зарегистрировали домен. А вот первое видео попало на хостинг только утром 23 апреля. На нём Джавед Карим ведёт «репортаж» из зоопарка: «Мы стоим перед слонами. Самое крутое в этих парнях — это очень-очень-очень длинные хоботы». Надо сказать, что статус автора первого ролика на YouTube не подарил Кариму успех в качестве видеоблогера: на него подписано 124 тысячи человек — скромно даже на фоне российских жриц бессмысленного кадра. Возможно, ему стоило бы снять что-нибудь ещё, ведь слоновье откровение так и осталось единственной записью на канале пользователя jawed.

Публичное бета-тестирование сервиса началось в мае того же года, а официальный запуск состоялся 15 декабря. К тому времени пользователи смотрели по 8 миллионов роликов каждый день. Спустя ещё год Google купил YouTube за 1,65 миллиарда долларов, а уже имевшийся проект Google Video превратили в поисковик по видеозаписям.

Сегодня YouTube — третий по популярности сайт в мире, хотя у него существуют и серьёзные конкуренты, не имеющие, однако, поддержки в виде главной поисковой машины интернета.

15 февраля 1999 года пользователи попытались взять штурмом офис Microsoft, чтобы вернуть лицензии Windows. Непреодолимой преградой для решительных борцов за справедливость стали лифт и двери.

Утром 15 февраля группа компьютерных активистов, большинство из которых были поклонниками Linux, собрались в городке Fosters в Кремниевой долине. Их целью было местное подразделение Microsoft, которому они намеревались вручить лицензии на Windows. Дело в том, что если вы купили компьютер с предустановленными «Окнами», при первом включении вам дадут выбор: принять лицензионное соглашение либо вернуть лицензию производителю. Активисты, предпочитавшие альтернативные ОС, пытались обратиться с этим требованием к изготовитеям самих компьютеров, но те заявили, что по всем вопросам касательно Windows нужно обращаться в Microsoft. И их, в общем-то, можно понять. Во-первых, Microsoft явно не станет возмещать им деньги, возвращённые потребителям, а использовать лицензии повторно не получится. Во-вторых, цена OEM-лицензии (для системы, которая предустанавливается на компьютеры на заводах) индивидуальна для каждого производителя. Более того, она зависит от того, выпускает ли производитель компьютеры с другими системами или без какого-либо софта вовсе. Наконец, она представляет собой коммерческую тайну.

Активисты облачились в майки с Туксом (пингвином — символом Linux), написали плакаты, подобные тем, с которыми ходят на митинги и стоят в пикетах, и направились к офису Microsoft. К тому времени, когда группа прибыли к офису софтверного гиганта, их ждали репортёры и представители компании. Последние уверили собравшихся в том, что они обратились не по адресу, и направили обратно к производятелям компьютеров. Такой ответ не удовлетворил поклонников Linux и денег, и те попытались проникнуть в офис Microsoft. Сделать это им не удалось по банальной причине: лифты здания к том моменту были перепрограммированы и просто отказывались ехать на нужный 9-й этаж, а открыть дверь со стороны лестницы не получилось. Так было подавлено восстание.



Пользователи идут на штурм офиса Microsoft

К счастью, «День возврата денег за Windows» дал проблеме общественное внимание, и в последующие годы в разных странах стали возмещать цену Windows. Например, пользователи Acer могут прийти в США в любой официальные сервис-центр компании, сдать аппарат и позже получить его с пустым винчестером и немного денег. В некоторых странах компании перед выдачей денег просят потребителей подписывать соглашение о неразглашении. В общем, если вам не нужна Windows, то есть шанс вернуть лицензию и получить немного денег. Обращайтесь к тому, чей логотип красуется на корпусе компьютера или ноутбука.