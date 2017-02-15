Toshiba терпит колоссальные убытки

Как известно, компания Toshiba является не просто производителем ноутбуков, а крупным японским конгломератом, который испытывает далеко не лучшие времена.

В ближайшее время руководство компании должно объявить об убытках в размере 400 миллиардов иен (что равняется примерно 3,5 миллиардам долларов). Таковы итоги 9 месяцев текущего финансового года. А причина столь больших потерь связана в первую очередь с ядерным бизнесом и ядерными же реакторами. К «ядерным» бедам Toshiba относят неэффективное управление, высокие расходы на сотрудников и сырье, слабый спрос.

Toshiba пришлось списать около 5 миллиардов долларов из-за обесценивания стоимости деловой репутации. Существует вероятность увидеть отрицательный показатель баланса.

Чтобы компенсировать убытки Toshiba намеревается продать 20% своего бизнеса, занимающегося полупроводниками, SSD и памятью — СМИ пишут, что выручить удастся до 3,6 миллиардов долларов.

В будущем существует вероятность дальнейших продаж — проблемы могут вынудить Toshiba реализовать также свой PC-бизнес и подразделение по производству ноутбуков. К слову, переговоры о продаже своего PC-отделения велись японцами еще в 2015-ом году — однако они не принесли результатов.

Надо понимать, что, даже если Toshiba лишится своих компьютерных (PC и ноутбуки) подразделений, компания продолжит выпускать планшеты, телевизоры, Blu-Ray плееры, жесткие диски и многое другое, связанное с миром IT. А еще Toshiba имеет интересны в сфере электростанций, железных дорог и так далее.

На фоне таких катастрофических новостей, председатель совета директоров Toshiba Сигэнори Сига (Shigenori Shiga) объявил о том, что уйдет в отставку.

Следует отметить, что за период с апреля по декабрь 2015-го года Toshiba также испытала множество проблем и понесла убытки в сумме около 4 миллиардов долларов. Однако тогда основной причиной потерь стал скандал с завышением доходов за многие годы.