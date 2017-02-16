Что случилось 15.02.2017?

Toshiba переживает далеко не лучшие времена. Тип кристаллической решетки ядра Земли определен учеными. Nier: Automata полюбилась японцам. "Бука" отмечает свое 23-летие. CD Projekt дорожает. А тестовые образцы Tesla Model 3 начнут выпускать уже на следующей неделе.

LG G6 получит аккумулятор больше 3200 мАч. В Интернете обнаружились новые скриншоты сборника ремастеров всех трех частей Crash Bandicoot. Беременная самка динозавров была обнаружена в Китае. Meizu M5s за в металле за сто баксов представили официально.

UberEATS официально работает в Москве. Заказывайте еду. Любительская зеркальная камера EOS 77D была представлена Canon. Также компания показала EOS-800D. HTC U Ultra уже появился в предзаказе. За ноутбук GPD Pocket на Windows 10 и Ubuntu придется выложить целых 399 долларов.