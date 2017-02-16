Apple объявила даты проведения конференции разработчиков WWDC в 2017 году

Компания Apple объявила, когда состоится очередная всемирная конференция разработчиков WWDC (Worldwide Developers Conference). Итак, в 2017 году WWDC пройдет с 5 июня по 9 июня в конференц-центре имени Макинери в Сан-Хосе.


Это будет уже двадцать восьмая конференция разработчиков WWDC, которую проводит Apple. Оформить заявки на билеты можно будет весной, начиная с 27 марта. Как обычно, они будут разыграны в лотерею, стоимость билета составит 1599 долларов США. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, конференция будет транслироваться в прямом эфире на сайте Apple для разработчиков (developer.apple.com/wwdc) и в приложении WWDC для iPhone, iPad и Apple TV.

Как ожидается, Apple раскроет на конференции подробности о будущих версиях своих основных операционных систем, iOS 11, OS X 10.13, а также обновлениях для watchOS и tvOS — tvOS 11 и watchOS 4.

Источник
Apple
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