Статья Уинстона Черчилля об инопланетянах опубликована

В 1939-ом году Уинстон Черчилль написал материал о внеземной жизни и возможности ее существования. Однако текст не опубликовали. Долгое время он считался потерянным, пока рукопись не была найдена директором Музея Черчилля в 2016-ом году, пишет издание Nature.

Мысли Черчилля в целом совпадают с мнением большинства ксенобиологов нашего времени. Он также считал, что, учитывая размеры вселенной, маловероятно, что люди являются единственными разумными существами в ней. Он также был уверен в необходимости наличия воды и правильного температурного диапазона для появления сложной многоклеточной жизни. Также он упомянул в тексте мощную гравитацию для удерживания небесным телом атмосферы.

Черчилль также считал, что велика вероятность, что жизнь может или могла возникнуть на Марсе или Венере. Кроме того, он предсказал появление экзопланет.

Вдобавок Черчилль написал, что не слишком впечатлен успехами нашей цивилизации, чтобы думать, что люди — высший тип физического и умственного развития во Вселенной за всю ее историю.

Автор статьи в журнале Nature считает, что Черчилль написал статью в 1939-ом году, а вернулся к ней в 1950-х годах. Однако почему-то опубликована она так и не была. Что же, теперь ситуацию исправили.