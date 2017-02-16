Первый в мире IMAX VR открыли в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе был открыт первый IMAX VR кинотеатр. Таким образом, планы IMAX по распространению VR-фильмов и аттракционов получили свое первое воплощение в реальности.

В IMAX VR показывают не только кино, но также дают возможность оценить различные игры и виртуальные карусели. Большого экрана тут нет, он, собственно, ни к чему — в зале расположено 14 отдельных комнат, в каждой из которых стоит кресло Dbox, лежит гарнитура VR (HTC Vive или Starbreeze StarVR), джойстики и иногда жилет Subpac с вибрацией.

Стоит такое удовольствие от 7 до 10 долларов за сеанс. Контент для IMAX VR уже изъявили желание создавать такие компании, как ILMxLABs, Sony, Lionsgate, Starbreeze, Survios и Ubisoft.

В ближайшее время на территории США и Китая появятся еще 4 аналогичных заведения.