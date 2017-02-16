Ученые заявили о найденном способе открытия пространственных ворот

Международный исследовательский коллектив с участием ученых Сибирского федерального университета нашел "способ открыть пространственные ворота". Об этом сообщила пресс-служба СФУ.





К сожалению, речь не идет о незамедлительной возможности запуска трансконтинентальных телепортов, а о методе обеспечить высокую точность контроля молекулярного движения. Разработка в будущем может использоваться в самых разных областях применения, в частности, для точного контроля химических реакций.

Изыскания ученых были опубликованы в британском журнале Nature Communications. В качестве средства проникновения в пространственную структуру квантовых состояний служит рентгеновское излучение, используя открытый авторами эффект пространственных квантовых ворот. В экспериментах с молекулами воды, которые находились под воздействием излучения, ученые рассмотрели колебательные движения атомов в серии возбуждённых состояний. Этот эксперимент стал отправной точкой для исследования и теоретических обобщений.

Участвовавший в исследованиях профессор Фарис Гельмуханов пояснил: «Пространственные ворота — это эффект пространственного селектирования колебательных состояний, где фильтрация достигается в процессе рассеяния рентгеновского излучения через высоковозбуждённые состояния с разной пространственной локализацией».

Доктор Виктор Кимберг, в свою очередь, отметил: «Даже довольно простые молекулы, такие как вода, Н2О, обладают различными типами колебательных движений атомов, называемых „колебательными модами“. Эти моды в сочетании друг с другом, приводят к очень сложному “молекулярному танцу”. Возможность управления этим движением, в частности выделение единственного типа движения, является ключом к пониманию и контролю молекулярных реакций».