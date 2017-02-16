Ученые заявили о найденном способе открытия пространственных ворот

Международный исследовательский коллектив с участием ученых Сибирского федерального университета нашел "способ открыть пространственные ворота". Об этом сообщила пресс-служба СФУ.


К сожалению, речь не идет о незамедлительной возможности запуска трансконтинентальных телепортов, а о методе обеспечить высокую точность контроля молекулярного движения. Разработка в будущем может использоваться в самых разных областях применения, в частности, для точного контроля химических реакций.

Изыскания ученых были опубликованы в британском журнале Nature Communications. В качестве средства проникновения в пространственную структуру квантовых состояний служит рентгеновское излучение, используя открытый авторами эффект пространственных квантовых ворот. В экспериментах с молекулами воды, которые находились под воздействием излучения, ученые рассмотрели колебательные движения атомов в серии возбуждённых состояний. Этот эксперимент стал отправной точкой для исследования и теоретических обобщений.

Участвовавший в исследованиях профессор Фарис Гельмуханов пояснил: «Пространственные ворота — это эффект пространственного селектирования колебательных состояний, где фильтрация достигается в процессе рассеяния рентгеновского излучения через высоковозбуждённые состояния с разной пространственной локализацией».

Доктор Виктор Кимберг, в свою очередь, отметил: «Даже довольно простые молекулы, такие как вода, Н2О, обладают различными типами колебательных движений атомов, называемых „колебательными модами“. Эти моды в сочетании друг с другом, приводят к очень сложному “молекулярному танцу”. Возможность управления этим движением, в частности выделение единственного типа движения, является ключом к пониманию и контролю молекулярных реакций».

Источник
СФУ
Теги
наука Сибирь

Комментарии

Материалы по теме

2014 год в науке и технике: загрузка сознания, кремниевые мозги, киберглаза и ещё семь новых чудес

24 декабря 2014

Numerity — Числовой артхаус

24 февраля 2014

«Sporos». Эта чертовски увлекательная наука

26 сентября 2013

TED — только лучшие идеи

21 июня 2014

Классический квест Syberia вышел для iOS на русском языке

12 февраля 2015

Куда сходить гику на выходных 30-31 мая

29 мая 2015
Из рубрикиНаука и технологии
Apple объявила даты проведения конференции разработчиков WWDC в 2017 году
Россия и Франция договорились создать прибор для исследования Меркурия
Доля BlackBerry достигла 0%

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 415
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 173
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 94
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 83