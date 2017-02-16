В Нидерландах установили светофор для смартфонозависимых

В Нидерландах, в городке под названием Бодегравен-Реувейк был установлен светофор для людей с зависимостью от смартфонов — пользователей, которые не могут оторваться от гаджета даже, когда переходят дорогу. Светофор отображает на земле проекцию яркого красного цвета или зеленого. Полоса видна даже тем, кто смотрит в телефон. Таким образом, шанс быть раздавленным во время общения по WhatsApp'у или решения деловых вопросов в «Телеграме» существенно снижается.

Подобные системы также существуют в Германии и тестируются в Австралии. 

Источник
Bodegraven Reeuwijk
Теги
смартфон наука светофор

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