В Нидерландах установили светофор для смартфонозависимых

В Нидерландах, в городке под названием Бодегравен-Реувейк был установлен светофор для людей с зависимостью от смартфонов — пользователей, которые не могут оторваться от гаджета даже, когда переходят дорогу. Светофор отображает на земле проекцию яркого красного цвета или зеленого. Полоса видна даже тем, кто смотрит в телефон. Таким образом, шанс быть раздавленным во время общения по WhatsApp'у или решения деловых вопросов в «Телеграме» существенно снижается.

Подобные системы также существуют в Германии и тестируются в Австралии.