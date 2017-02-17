Что случилось 16.02.2017?

В Нидерландах установили светофор для людей, постоянно смотрящих в свои смартфоны. Статью Уинстона Черчилля об инопланетных существах неожиданно решили опубликовать. В мире открылся первый VR кинотеатр, а именно IMAX VR в Лос-Анджелесе. 

Ученые спорят о том, что Зеландия это вовсе не остров, а континент. В сети обнаружились утекшие официальные рендеры Huawei P10. Блогера PewDiePie раскритиковали за антисемитизм. Сервис PS Now летом станет эксклюзивным для PS4 и PC. В Sony надеются, что Horizon превратится в сериал. 

Mass Effect: Andromeda не получит открытый мир. А Apocalypse Now не сумела собрать достаточно денег на Kickstarter. Зато Яндекс.Маркет заработал на iPad. LG показала новый интерфейс для LG G6. Moto G5 и G5 Plus были рассекречены ритейлером. 

Мессенджером "Одноклассников" пользуется миллион человек. Доля BlackBerry снизилась до 0%. Россия и Франция вместе исследуют Меркурий. Домашняя кнопка iPhone 8 будет заменена специальной полосой. 5G-смартфон от ZTE покажется на MWC 2017.

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