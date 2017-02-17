На Церере обнаружена жизнь

На карликовой планете (которую астрономы также называют мега-астероидом) Церере, расположенной в поясе астероидов в Солнечной системе, были обнаружены строительные материалы жизни и вода. Органику зафиксировал аппарат НАСА Dawn.

В Science пишут, что на Церере находятся «кубики жизни», алифактические органические соединения — они концентрируются возле вулкана Эрнутет и занимают площадь равную примерно 1000 квадратным километрам.

Также утверждается, что все это добро зародилось именно на Церере, а не было привнесено извне. Ученые к тому же верят, что на Церере вполне может существовать примитивная жизнь.  

Источник
CNET
Теги
космос

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