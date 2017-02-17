ВКонтакте запустили конкурс по созданию 3D-масок

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске конкурса по созданию виртуальных масок для Историй. Для участия в конкурсе приглашаются иллюстраторы, аниматоры и 3D-художники.





От участников требуется создать одну или несколько виртуальных масок, которые будут накладываться на лица пользователей в реальном времени. Маски могут быть произвольной тематики и сложности, трехмерными или плоскими, анимированными или статичными.

Работы будут оцениваться в зависимости от оригинальности и актуальности идеи, качества иллюстраций и анимаций, количества и органичности примененных инструментов — Facemodel, Patch, Patch Fullscreen, ColorFilter, Model3D. Работы принимаются до 23:59 по московскому времени 15 марта через сообщения боту сообщества VK Masks Contest.

За первое место победитель получит 13-дюймовый MacBook Pro с тачбаром, занявшие места с 5 по 2 получат iPhone 7 Plus с 256 ГБ, а с 10 по 6 места — iPhone 7 с 256 ГБ. Кроме того, авторы лучших работ смогут продолжить работать над масками для ВКонтакте.

Напомним, Истории ВКонтакте работают аналогично на Stories в Instagram. Они уже доступны в мобильных приложениях для iOS и Android. Пользователь может записать видео или снять фото и поделиться с ими с друзьями и подписчиками в специальном блоке Историй над новостями. Истории будут видны 24 часа после публикации, а затем самоуничтожатся.