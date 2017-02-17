Цифра дня: Сколько видео с субтитрами загружено на YouTube?
Цифра дня:
1 000 000 000
видео с субтитрами загружено на YouTube.
Компания Google поделилась развитием направления субтитров на видеосервисе YouTube. Как отмечают разработчики, количество видео с автоматически сгенерированными субтитрами уже превысило один миллиард.
Пример прошлых автоматических титров
Google запустила поддержку субтитров на YouTube в 2006 году, а через три года заработал сервис автоматических субтитров. Для создания автоматических субтитров использовалась технология распознавания речи.
Теперь компания поработала над точностью распознавания, улучшив технологии распознавания речи, алгоритмы машинного обучения, а также расширив базы данных для обработки. Как отмечают разработчики, на английском им удалось повысить точность распознавания на 50%.