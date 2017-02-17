Цифра дня: Сколько видео с субтитрами загружено на YouTube?

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видео с субтитрами загружено на YouTube.

Компания Google поделилась развитием направления субтитров на видеосервисе YouTube. Как отмечают разработчики, количество видео с автоматически сгенерированными субтитрами уже превысило один миллиард.



Пример прошлых автоматических титров

Google запустила поддержку субтитров на YouTube в 2006 году, а через три года заработал сервис автоматических субтитров. Для создания автоматических субтитров использовалась технология распознавания речи.



Пример обновленных титров

Теперь компания поработала над точностью распознавания, улучшив технологии распознавания речи, алгоритмы машинного обучения, а также расширив базы данных для обработки. Как отмечают разработчики, на английском им удалось повысить точность распознавания на 50%.