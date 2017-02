ФАС предписала Apple открыть единый сервисный центр в России

ФАС России (Федеральная антимонопольная служба) вынесла предупреждение российскому представительству Apple и предписала компании открыть единый сервисный центр а территории Российской Федерации до 1 мая 2017 года.





Решение было вынесено сегодня, 20 февраля, на заседании комиссии ФАС России по делу в отношении ООО «Эппл Рус». Дело изначально было заведено в 2016 году на основании заявления физического лица, которому сервисные центы отказали в замене поврежденного дисплея на смартфоне Apple iPhone 6 Plus. Отказ обосновывали отсутствием поставок в Россию нужных запчастей. Вместо этого пострадавшему предлагали произвести замену с доплатой.

Как отмечает ФАС, «Эппл Рус» является единственным официальным поставщиком продукции Apple inc в Россию и в ее действиях наблюдается нарушения закона о защите конкуренции, поскольку она не обеспечивает возможность использования продукции Apple (iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus) в течение срока ее службы.