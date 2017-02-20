У Марса появятся кольца

В скором (во вселенском масштабе) времени в Солнечной системе появится еще одна «окольцованная» планета.

Издание New Scientist сообщает, что вокруг Марса начали формироваться кольца, аналогичные тем, что мы видим у Сатурна. Обнаружили это явление астрономы из Индии, причем, несколько лет назад. Тогда они отметили необычные скопления облаков космической пыли. Однако подтвердить информацию удалось только сейчас.

К слову, данные о протокольцах из пыли передал на Землю спутник Mars Atmosphere, находящийся на орбите Марса. Кольца состоят из частей двух лун.