У Марса появятся кольца

В скором (во вселенском масштабе) времени в Солнечной системе появится еще одна «окольцованная» планета.

Издание New Scientist сообщает, что вокруг Марса начали формироваться кольца, аналогичные тем, что мы видим у Сатурна. Обнаружили это явление астрономы из Индии, причем, несколько лет назад. Тогда они отметили необычные скопления облаков космической пыли. Однако подтвердить информацию удалось только сейчас.

К слову, данные о протокольцах из пыли передал на Землю спутник Mars Atmosphere, находящийся на орбите Марса. Кольца состоят из частей двух лун.  

Источник
Tsargrad
Теги
космос наука марс

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