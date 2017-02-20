Microsoft использует комаров как базу данных

Команда исследователей Microsoft Research поделилась подробностями о проекте Premonition. Исследователи используют дроны, комаров и облачные технологии для выявления вирусов в дикой природе. По задумке, технология поможет предотвращать эпидемии еще до их начала.





В рамках проекта Premonition исследуются способы обнаружение и изучение вирусных патогенов, прежде чем они вызовут эпидемию. Для сбора информации используются, как это ни странно, комары. Исследователи окрестили их своей «базой данных». В природе насчитывается более 3 600 видов москитов, которые нападают на широкий диапазон видов животных - от змей и мышей, до цыплят и собак. Каждый укус приносит несколько капель крови, содержащей информацию о ее хозяине и патогенах, циркулирующих в его крови.

Главная сложность в отлове "носителей данных". Для этого исследователи сканируют местность с помощью дронов, определяя места с наибольшим скоплением комаров. Затем в этих местах устанавливаются специальные роботизированные ловушки. Эти ловушки с подключением в облако определяет нужный вид насекомого и отлавливает его без повреждения образцов крови. Затем образцы анализируются в лаборатории, задействуя облачные технологии. Таким образом выявляются не только уже известные науке патогены, но и ранее не встречавшиеся научному сообществу.