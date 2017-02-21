Ученые научились стирать память

Ученые из Университета Торонто доказали, что существует возможность удалять воспоминания. Для этого достаточно выделить те клетки мозга, которые их содержат, воздействовать на них для подавления активности и получить результат.

Эксперимент, проводившийся на мышах, подтвердил теорию — животные, которые в прошлом знали о том, что за звуковым сигналом следует удар током, попросту забыли об этом. Однако после того, как была проведена повторная стимуляция клеток, воспоминания возвращались.

Таким образом, память можно, как выключить, так и включить. В будущем подобная практика может быть использована на людях, перенесших тяжелые стрессы, воспоминания о которых попросту мешают им жить.  

Источник
РИА
Теги
память наука

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