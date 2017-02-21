Пальцы рук могут рассказать о размере дохода

Специалисты заявляют, что пальцы рук могут многое рассказать о человеке, продолжительности его жизни и размере заработка. В центре внимания — соотношение между указательным и безымянным пальцами.

В исследовании приняли участие 700 мужчин и 900 женщин возрастом от 25 до 60 лет. Чем меньше было расстояние между пальцами, тем выше оказывался доход. Чем они были короче, тем меньше у индивида и половые органы (вероятно, речь идет о мужчинах).

Также ученые считают, что короткий указательный и длинный безымянный палец указывает на склонность человека к таким заболеваниям, как депрессии у женщин и синдром дефицита внимания и гиперактивности у мужчин, из-за чего может сокращаться продолжительность жизни.

Источник
RuEconomics
Теги
наука

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