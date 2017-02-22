Что случилось 21.02.2017?

То, что перед вами процессоры Ryzen, вы увидите издалека, огромный логотип обязывает. Ulefone Armor 2 обещает быть не только мощным, но и прочным. Не таким, конечно, как 800-летний телефон-булыжник, обнаруженный в Австрии. Пошутили, кажется, неудачно. 

По размерам пальцев рук вполне можно судить о доходах человека. Важной новостью стало обнаружение учеными способа стирать людям память. Игры на Nintendo Switch не будут слишком объемными. Fallout 4 VR уже почти готова. А вот следующие гигантские проекты Bethesda пока нет. 

Horizon: Zero Dawn пришлась по душе критикам. Новый патч сделал Final Fantasy XV чуточку лучше. Правда, на геймерском ноутбуке Acer Aspire VX 15 в нее не сыграешь. Как и на любом другом ПК. От Samsung мы ждем новые устройства VR на MWC 2017. 

Также мы увидели живой Samsung Galaxy S8. Блокировка зеркал пиратских сайтов одобрена в России. Halo Wars 2 уже доступна на PC и Xbox One.

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