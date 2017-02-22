На ВДНХ заработал робот-блинопёк

В Москве к Масленице запустили робота, способного печь блины. Первый такой робот-блинопёк установлен на ВДНХ. На данный робот умеет просто выпекать блины, но создатели планируют научить его к лету еще и смешивать коктейли, а также выдавать мороженное в стаканчиках.


Робот под названием Блинобот размещен на «Робостанции» в павильоне № 2. Он оснащается половником для зачерпывания теста и выливания его на сковороду. Другой манипулятор оснащен лопаткой для переворачивания блинов и перекладывания их на тарелку.

Скорость Блинобота пока не впечатляет — 5 блинов за час, но разработчики обещают грядущее ускорение. Робот готовит только в присутствии экскурсовода или сотрудника «Робостанции», поскольку блинница, на которой он жарит блины, сильно нагревается. Интересно, что испеченные роботом блины есть пока не дают, но в будущем обещают и эту возможность.

Источник
Портал мэра и правительства Москвы
Теги
Россия москва робот

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Apple представила новый кампус Park, открытие в апреле
На Байконуре в последний раз запустили самую массовую ракету в истории
В Перми распечатали Терминатора

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 421
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 174
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 104
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 86