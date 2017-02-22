На ВДНХ заработал робот-блинопёк

В Москве к Масленице запустили робота, способного печь блины. Первый такой робот-блинопёк установлен на ВДНХ. На данный робот умеет просто выпекать блины, но создатели планируют научить его к лету еще и смешивать коктейли, а также выдавать мороженное в стаканчиках.





Робот под названием Блинобот размещен на «Робостанции» в павильоне № 2. Он оснащается половником для зачерпывания теста и выливания его на сковороду. Другой манипулятор оснащен лопаткой для переворачивания блинов и перекладывания их на тарелку.

Скорость Блинобота пока не впечатляет — 5 блинов за час, но разработчики обещают грядущее ускорение. Робот готовит только в присутствии экскурсовода или сотрудника «Робостанции», поскольку блинница, на которой он жарит блины, сильно нагревается. Интересно, что испеченные роботом блины есть пока не дают, но в будущем обещают и эту возможность.