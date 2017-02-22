NASA созовет экстренную пресс-конференцию сегодня

NASA заявило о созыве экстренной пресс-конференции, посвященной некому очень важному открытию, сделанному за пределами Солнечной системы. Намечено мероприятие на 22 февраля, начнется оно в 21:00 по московскому времени и будет транслироваться на официальном сайте агентства.

Обещают рассказать об экзопланетах, которые, по мнению ученых, могут оказаться обитаемыми. Кроме того, в BuzzFeed пишут, сославшись на людей, которые в курсе происходящего, что нас ждет действительно нечто важное.

В ходе пресс-конференции вопросы позволят задавать простым людям из Интернете с помощью хэштега #AskNasa.