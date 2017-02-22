NASA: обнаружена система с тремя потенциально пригодными для жизни планетами

На официально пресс-конференции NASA сегодня было объявлено об обнаружении семи планет, сходных размером с Землей, вращающихся вокруг ультра-холодной карликовой звезды под названием Trappist-1 (Траппист-1).


Звезда Trappist-1 находится на расстоянии примерно 40 световых лет от Солнца. Ранее считалось, что планетарная система звезда состоит из трех планет. Но, как обнаружили ученые с помощью космического телескопа Спитцер, планет на самом деле семь.


Что самое интересное, три из них находятся в так называемой зоне обитаемости, то есть чисто теоретически условия на поверхности близки к Земным, могут обеспечить наличия жидкой вводы на поверхности и благоприятны для зарождения жизни. Опять-таки, теоретически, вода может найтись на всех семи планетах, но на этих трех она наиболее вероятна.


Наличие воды в жидком виде рассматривается учеными как ключевой фактор для зарождения жизни в том виде, как мы ее знаем. Ученые отмечают, что обнаружение такой системы экзопланет представляет собой огромный шаг вперед к возможности получить, наконец, ответ на вопрос, одиноки ли мы во вселенной.

Источник
NASA
Теги
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