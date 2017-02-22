В Перми распечатали Терминатора

Инженер-программист из Перми по имени Александр Осипович распечатал на 3D-принетере «живую» модель робота T-800 из картины «Терминатор». Над механическим существом мужчина трудился нм протяжении 7 лет. Программное обеспечение Александр создавал на Visual Basic. Кстати, чертежи Терминатора со всеми инструкциями прислала сама Google.

Что касается финансовой составляющей, то робот обошелся Александру примерно в 200 000 рублей. Главной проблемой оказалось время — создание Терминатора требовало большого количества часов. Впрочем, результату мужчина очень рад.

В будущем Александр собирается сделать Терминатору ноги и подключить его к системам своего дома.  

Источник
Life
Теги
наука Terminator

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