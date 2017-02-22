Обнаружен самый яркий пульсар во Вселенной

Космический телескоп XMM-Newton обнаружил невероятно яркий пульсар, вероятно, что самый яркий во Вселенной. Располагается он очень далеко, в 50 миллионах световых лет от Земли. Рекорд предыдущего пульсара был побит больше, чем в 10 раз.

За 1 секунду пульсар выделяют столько энергии, сколько Солнце за 3,5 года. Также ученые выяснили, что объект способен менять скорость вращения. Если в прошлом она составляла 1,43 секунды, то сейчас — 1,13 секунды. Специалисты считают, что из-за быстрого вращения пульсар может быть не подвержен распаду, как большинство звезд.