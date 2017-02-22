На Байконуре в последний раз запустили самую массовую ракету в истории

С космодрома Байконур был произведен успешный запуск ракеты-носителя «Союз-У». Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса. Это последний пуск ракеты «Союз-У», которая считается самой массовой в истории космонавтики и одной их самых надежных модификаций в семействе ракет-носителей «Союз».





Ракета успешно стартовала с площадки №1 («Гагаринский старт») в 08:58 по московскому времени 22 февраля 2017 года. Она вывела на заданную орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-05».

Если все и дальше пойдет по плану, то 24 февраля «Прогресс МС-05» причалит к стыковочному отсеку модуля «Пирс» МКС. Он доставит на космическую станцию около 2,5 тонн различных грузов, в том числе топливо, сжатые газы, скафандр «Орлан-МКС», оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, а также контейнеры с пищей и водой, расходное оборудование и посылки для экипажа МКС.