Windows 10 получит еще одно большое дополнение до конца года

Весной для Windows 10 выходит масштабное обновление Creators Update — нас ожидает новый Paint, полноценный игровой режим, продвинутый книжный магазин и так далее. Список нововведений весьма обширный.

Однако это обновление не станет последним в 2017-ом году. В отличие от 2016-го, нас ждет еще один крупный апдейт. Это уже подтвердили представители самой Microsoft.

Дата релиза, впрочем, не называется — говорится лишь о том, что случится это до конца года. Эксперты считают, что вероятнее всего — в ноябре.