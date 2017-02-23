Открыта регистрация на конференцию Google I/O

Компания Google открыла регистрацию на свою конференцию для разработчиков Google I/O. Напомним, в 2017 году она пройдет с 17 по 19 мая. Регистрация продлится до 27 февраля.





Стоимость общего билета составит $1150, для студентов и преподавательского состава — $375. Отметим, что общий билет подорожал с прошлого года на 250 долларов США.

В этом году конференция снова пройдет в в Маунтин-Вью (Калифорния) в Шорлайн Амфитеатре. Это будет уже 11 раз, когда Google проводит мероприятие для разработчиков. Его можно посетить вживую или посмотреть трансляцию через сеть.