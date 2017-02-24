Что случилось 22 и 23 февраля 2017?

22 февраля NASA созвала экстренную пресс-конференцию и рассказала об обнаружении потенциально "живых" планет. Кроме того, астрономы обнаружили самый яркий пульсар во вселенной. Упаковки крошечных носителей игр для Nintendo Switch оказались далеко не маленькими.

К Windows 10 собрались выпустить еще одно крупное обновление до конца 2017-го года. В Перми местный житель распечатал настоящего Терминатора. Mercedes с AMG готовы выпустить конкурента топовым версиям Porsche Panamera и Audi RS7. Самая массовая ракета в истории в последний раз стартовала с Байконура. 

Мы снова увидели Galaxy S8 и S8 Plus в подробностях на фото. Кроме того, узнали о характеристиках S8 Plus. В продажу флагман поступит 21 апреля. Что касается планшета Samsung Galaxy Tab S3, то он вряд ли окажется дешевым. Вдобавок корейцы представили 10-нм процессор Exynos 9.

Lenovo зачем-то решила похоронить бренд Motorola. А Meizu M3E и M3 Max подешевели в РФ. Xiaomi Mi Max 2, кстати, получит 6 ГБ оперативной памяти. 

Apple открывает новый кампус в апреле. Смартфон Meitu (не путать с Meizu) T8 будет снимать фото, используя искусственный интеллект. LG G5 и LG G6 сравнили на фото. Российский рынок ПК стабилизируется. Процессоры Ryzen все-так были представлены. iOS 10 уже установлен на 80% устройств Apple.

В Instagram появилась возможность создавать галереи на несколько фото и видео. ASUS снова готовит очередной ноутбук-перевертыш. 

Sony Xperia X (2017) кажется весьма стильным. У Nokia 3310 сохранится культовый ретро-дизайн. 

И, да, с праздником всех защитников отечества!

Теги
дайджест

Комментарии

Материалы по теме

Главное за неделю: Huawei Enjoy 6S, Android 7.1.1 и глянцево-черный Samsung Galaxy S7 edge

9 декабря 2016

Главное за неделю: LeEco Le Pro 3 в России, три iPhone 8, новости о Samsung Galaxy S8

23 декабря 2016

Главное за неделю: OnePlus 3T в продаже в Европе, смартфон TP-Link Neffos Y5 в России, релиз Final Fantasy XV

2 декабря 2016

Главное за неделю: игровой режим Windows 10, старт продаж Nokia 6 и дата выхода Android Wear 2.0

20 января

Главное за неделю: сенсация от NASA, возвращение Nokia 3310 и процессоры AMD Ryzen

24 февраля

Главное за неделю: слухи о Galaxy S8, Meizu в России и Fire Emblem Heroes

3 февраля
Из рубрикиНаука и технологии
Главное за неделю: сенсация от NASA, возвращение Nokia 3310 и процессоры AMD Ryzen
Открыта регистрация на конференцию Google I/O
NASA: обнаружена система с тремя потенциально пригодными для жизни планетами

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 479
Компьютер месяца — январь 2017 424
5 лучших смартфонов 2016 года 276
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 174
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 104
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 86