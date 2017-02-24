Что случилось 22 и 23 февраля 2017?

22 февраля NASA созвала экстренную пресс-конференцию и рассказала об обнаружении потенциально "живых" планет. Кроме того, астрономы обнаружили самый яркий пульсар во вселенной. Упаковки крошечных носителей игр для Nintendo Switch оказались далеко не маленькими.

К Windows 10 собрались выпустить еще одно крупное обновление до конца 2017-го года. В Перми местный житель распечатал настоящего Терминатора. Mercedes с AMG готовы выпустить конкурента топовым версиям Porsche Panamera и Audi RS7. Самая массовая ракета в истории в последний раз стартовала с Байконура.

Мы снова увидели Galaxy S8 и S8 Plus в подробностях на фото. Кроме того, узнали о характеристиках S8 Plus. В продажу флагман поступит 21 апреля. Что касается планшета Samsung Galaxy Tab S3, то он вряд ли окажется дешевым. Вдобавок корейцы представили 10-нм процессор Exynos 9.

Lenovo зачем-то решила похоронить бренд Motorola. А Meizu M3E и M3 Max подешевели в РФ. Xiaomi Mi Max 2, кстати, получит 6 ГБ оперативной памяти.

Apple открывает новый кампус в апреле. Смартфон Meitu (не путать с Meizu) T8 будет снимать фото, используя искусственный интеллект. LG G5 и LG G6 сравнили на фото. Российский рынок ПК стабилизируется. Процессоры Ryzen все-так были представлены. iOS 10 уже установлен на 80% устройств Apple.

В Instagram появилась возможность создавать галереи на несколько фото и видео. ASUS снова готовит очередной ноутбук-перевертыш.

Sony Xperia X (2017) кажется весьма стильным. У Nokia 3310 сохранится культовый ретро-дизайн.

И, да, с праздником всех защитников отечества!