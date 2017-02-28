Что случилось 27.02.2017?

AMD рассказала, когда в продаже появятся младшие процессоры Ryzen. Коллайдер NICA собрались запустить в 2020-ом году. Ученые опасаются массового вымирания живых существ в 21-ом веке. Китайцы запланировали выпуск дешевой ракеты для запуска спутников.

Shenmue I и Shenmue II могут быть переизданы. Suda51 рассказал о том, каким видит свою игру про Марио (впрочем, такая никогда не появится). А Spider-Man для PS4 имеет все шансы стать лучшей игрой в истории про Человека-Паука. Кроме того, мы узнали о новой игре про Бэтмена и выяснили системные требования Mass Effect: Andromeda.

Xperia XZ Premium от Sony приятно удивил. Впрочем, Xperia XA1 и XA1, хоть и стоят относительно дешево, также весьма достойные аппараты. Xpeia XZs тоже, в общем-то, ничего. А еще у Sony есть проекта Xperia Touch.

На MWC 2017 MediaTek привезла Helio X30. Смартфон Alcatel A5 LED порадовал светомузыкой. Samsung подтвердила дату дебюта Galaxy S8; мы также увидели устройство на видео. ZTE показала смартфоны Blade V8 Lite и Blade V8 Mini. Стала известна цена LG G6.

Oppo удивила прототипом смартфона с 5-кратным зумом.

Также на MWC 2017 дебютировало множество планшетов: Lenovo Tab 4, Lenovo Miix 320, Alcatel Plus 12.