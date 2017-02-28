Boston Dynamics представила прыгучего робота на колёсах

Компания Boston Dynamics официально представила колесного робота под названием Handle. Да, это тот самый "нагоняющий кошмары" робот, видео с демонстрацией которого не так давно утекло в сеть с закрытой презентации для инвесторов.





Boston Dynamics больше известна своими двуногими и четвероногими роботами, и использование колес для нее — это смелый эксперимент. Впрочем, Handle оказался не менее впечатляющим и забавным на демонстрации, чем ее собако-роботы.

Робот перемещается со скоростью до 14,4 км/ч и способен прыгать на 1,2 вверх. Он использует электропитание и для электронных, и гидравлических исполнительных механизмов, одного заряда должно хватить на расстояние 15 миль (24 км).

Handle выглядит как нечто среднее между сигвеем и двуногим антропоморфным роботом Atlas, тоже созданным Boston Dynamics. Handle способен переносить тяжелые предметы, оптимально удерживая центр тяжести и балансируя на двух колесах. Таким образом он может перемещаться по ровной или наклонной поверхности, по земле с травой и снегом, а также быстро разворачиваться и лихо перепрыгивать препятствия.