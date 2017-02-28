Илон Маск отправит туристов в космос в 2018 году

Илон Маск (Elon Musk), основатель космической корпорации SpaceX, собирается отправить двух космических туристов за пределы Земли, к Луне, уже в 2018-ом году. Деньги за путешествие в космос уже оплачены. Однако сумма не называется. Точно также нет данных и о самих «туристах». К слову, если путешествие состоится, то это будут первые люди за более чем 40 лет, оказавшиеся у спутника.

Столь необычный тур подразумевает полет к Луне, облет вокруг нее без посадки и возвращение. Займет все это неделю. Предполагается, что перед полетом туристов ждет комплексная подготовка и тренировка на случай экстренных ситуаций. Полет будет проходить в автоматическом режиме. 

Источник
SpaceX
Теги
туризм SpaceX Илон Маск

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