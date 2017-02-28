Ученые говорят о происхождении континентов на Земле

Геологи продолжают спорить на тему того, когда на Земле начались мощные тектонические процессы, которые в итоге привели к образованию континентов. Впрочем, в одном они сходятся — в первые минуты Земля имела кору, напоминающую крышку кастрюли и постепенно нагревалась.


Одна группа ученых придерживается мнения, что движение плит началось сразу после формирования планеты Земля.

Другие же считают, что тектонические плиты начали двигаться лишь через миллионы лет после появления планеты.

После рождения Земля напоминала Венеру. Однако затем у нашей планеты геологическое покрытие было расколото, а у Венеры осталось целым.

Источник
RuEconomics
Теги
наука земля

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