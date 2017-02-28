Mozilla купила Pocket

Организация Mozilla объявила о завершении покупки компании Read It Later, разработчика популярного сервиса отложенного чтения Pocket. Как отмечает Mozilla, это ее первое стратегическое приобретение.


Финансовые подробности сделки не разглашаются. В результате приобретения, Pocket войдет в портфолио продуктов Mozilla в виде новой продуктовой линейки, наравне с браузером Firefox.


По словам команды Pocket, сервис станет независимым дочерним подразделением Mozilla. Перестановок в команде не планируется. Более того, разработчики обещают вскоре порадовать пользователей сервиса несколькими значительными апдейтами.

Источник
Mozilla
Теги
MOZILLA pocket read it later

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