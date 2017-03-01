Что случилось в последний день зимы 2017?

Итак, зима закончилась. Наступила весна и Zotac представила низкопрофильные видеокарты. Roborace на MWC 2017 похвасталась прототипом гоночного робота-автомобиля. Kingston сообщила о выпуске очень дорогих флэшек на 2 ТБ. Заплатить придется больше 100 тысяч рублей! Мы предостерегли вас от вируса, который рассылают злоумышленники под видом компании Razer.

Илон Маск полон решимости отправить туристов на Луну в 2018-ом году. Ученые продолжают спорить о происхождении континентов. Игровая индустрия также не оставила без новостей. Так, в сети появился предполагаемый скриншот из Assassin's Creed: Empire. Случился анонс Middle-Earth: Shadow of War. Хидео Кодзима объяснил свое желание работать только с Sony. А Minecraft купили уже 122 000 000 раз.

Xiaomi показала первый собственный процессор Surge S1. Его установят в смартфон Xiaomi Mi 5C. Что касается Xiaomi Redmi 4X, то, хоть он и стоит сто баксов, внутри установлен емкий аккумулятор на 4100 мАч. Если вам нужен бесплатный мобильный Интернет от МТС, то придется смотреть рекламу. 

Обновленный Axon 7 от ZTE поддерживает VR-технологию DayDream от Google. Mozilla приобрела Pocket. Мы также выяснили стоимость российского Inoi R7, работающего на операционной системе Sailfish. За "Иного" попросят 11 990 рублей. Снова мы узнали кое-что об iPhone 8. А Meizu анонсировала очень быструю систему зарядки Super mCharge. 

Нужен прыгющий робот (трудно представить, зачем, но вдруг)? У Boston Dynamics есть такой. 

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