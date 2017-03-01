Названы самые древние живые организмы на Земле

Ученые обнаружили свидетельства о древнейшей форме жизни на Земле, пишет журнал Nature. Новые сведения указывают на то, что «ожила» планета значительно раньше, чем предполагалось ранее.

Недалеко от гидротермальных источников в древних скалах Нуввуагиттук в Канаде были обнаружены следы бактерий, которые существовали задолго до известных древних морских существ и тем более динозавров.

Предположительно, эти живые организмы жили 3,7-4,3 миллиарда лет назад. Ученые также предполагают, что аналогичные «существа» обитали в океане.  

Источник
RiaFan
Теги
наука земля

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