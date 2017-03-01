Четверть базовых станций мобильной связи в России работает в стандарте LTE

Четверть базовых станций мобильной связи в России уже работает в стандарте LTE. Об этом объявил Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, выступая с докладом о развитии связи в России на выставке MWC 2017, которая проходит в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.





Поделился он и другими достижениями в этой области. Например, за пять лет назад уровень проникновения услуг ШПД (широкополосный доступ) вырос с 50% до 70%. При этом, по словам министра, повышение доступности услуг связи происходит при постоянном снижении цен, что отражается и в международных рейтингах. Так, в исследовании 2016 года Всемирного экономического форума «Индекс готовности к сетевому обществу» Россия заняла второе место в мире по уровню цен на мобильную связь.

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