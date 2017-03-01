Prisma предлагает инструмент для самостоятельного создания фильтров

Разработчики нашумевшего российского приложения Prisma подготовили крупное обновление с множеством новых фильтров. Во-первых, в приложении запускается внутренний "магазин" для загрузки новых фильтров, впрочем, фильтры в нем предлагаются бесплатно. Разработчики обещают добавлять новые стили каждую неделю и подумывает о разгоне до ежедневных обновлений.





Вскоре появится возможность оценивать фильтры и делиться ими. Кроме того, появилась возможность удалять непонравившиеся фильтры из приложения.

Еще более значимое новшество — запускается инструмент для создания собственных фильтров пользователями. Разработчики предлагают для этого десктопный инструмент пока тестовый и доступный только некоторым самым активным пользователям Prisma. Через него можно загрузить нужное фото и выбрать ряд настроек, используя слайдеры. В планах запуск такого редактора фильтров для мобильных устройств и большего числа пользователей.

Напомним, Prisma использует возможности нейросетей для обработки фотографий в стиле популярных художников, таких как Ван Гог, Пикассо и Левитан, а также известных узоров и орнаментов. Версия для iOS приложения стала доступна 11 июня 2016 года, а за пять недель после релиза набрала 10 миллионов пользователей. Версия для Android стала доступна 24 июля, а 28 июля — бот для мессенджера Telegram, который, фактически, сделал Prisma доступным для пользователям ПК без плясок с бубном вроде запуска эмулятора. В октябре в Prisma для iOS появилась обработка видео, а в версии для Android появился офлайн-режим.

Приложение Prisma для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.