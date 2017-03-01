Яндекс.Недвижимость начала выдавать подменные телефоны

Сервис Яндекс.Недвижимость начал отобрать подменные номера телефона вместо настоящих в объявлениях. Это сделано для защиты реальных номеров пользователей от ненужных звонков и SMS-рассылок с рекламой.


На данный момент сервис подменяет номера в объявлениях о продаже или аренде недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Вместо настоящего показывается другой номер с тем же кодом города.

Звонки по временному номеру автоматически переадресуются на обычный номер пользователя, пока он не удалит свое объявление. При желании он может отказаться от замены номера. Как обещают разработчики, даже если этот временный телефон попадет в руки спамеров, они не смогут прислать на него SMS. Кроме того, сервис позволяет заблокировать звонки на номер-замену от нежелательных абонентов, например, колл-центров, назойливых агентов, а также мошенников, на которые жалуются пользователи сервиса.

Источник
Яндекс.Недвижимость
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