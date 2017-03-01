Цифра дня: Сколько часов видео смотрят на YouTube ежедневно?

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часов видео смотрят на YouTube ежедневно.

Компания Google поделилась важным преодоленным рубежом на популярном видеосервисе YouTube. Пользователи начали смотреть каждый день миллиард часов видео на YouTube.





Просто для лучшего понимания масштаба — чтобы просмотреть миллиард часов видео одному пользователю придется потратить более ста тысяч лет. За прошедшие сто тысяч лет человечество перешло от каменных орудий до айфонов, а можно было просто сидеть и смотреть YouTube, если бы тогда, конечно, был YouTube.

Данный рубеж был преодолен в прошлом году, но сообщила об этом компания только сейчас. По сравнению с 2012 годом показатель вырос в десять раз.