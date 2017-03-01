Google запускает YouTube TV

Компания Google сообщила о скором запуске стримингового сервиса под названием YouTube TV. Он будет вести трансляции контента телеканалов по подписке. Стоимость абонентской платы составит 35 долларов США в месяц.


На первых порах YouTube TV будет доступен только для пользователей в США. В пакет войдут такие телеканалы, как ABC, CBS, FOX, NBC, ESPN, местные спортивные сети и десятки кабельных каналов.

YouTube TV можно будет смотреть через отдельное приложение на компьютере, смартфоне или планшете, которое запустят позднее. Также поддерживается стриминг контента на телевизор через Chromecast. Передачи можно будет записывать для последующего просмотра.

За 35 долларов в месяц возможен просмотр передач с шести аккаунтов. Для каждого аккаунта сформируются собственные рекомендации и возможен неограниченный объем для записи передач.

Источник
Google
Теги
Google телевизор YOUTUBE

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