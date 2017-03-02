Что случилось 01.03.2017?

Помимо прихода весны, главной новостью дня безусловно стал анонс флагманской видеокарты от Nvidia. GeForce GTX 1080 Ti несет на борту невероятные 11 ГБ видеоигровой мощи. Стоит при этом меньше 700 баксов. По старому курсу, каким он был до 2014-го года, даром. По новому, как сказать...

Ученые снова обнаружили самых древних живых существ на Земле. Они оказались древнее предыдущих самых древних. Также биологи рассказали нам о гигантских пингвинах, живших во времена динозавра. Исполины достигали 150 сантиметров в высоту.

Телефонных новостей также хватило: появилось изображение Galaxy S8 (опубликовал Эван Бласс), а также видео корейского флагманского смартфона, все увидели новый BlackBerry, Ulefone анонсировал могучий T3 с 8 ГБ оперативной памяти и Helio X30 внутри, а Caviar решил выпустить пуленепробиваемый Nokia 3310. Кстати, за музыкальный Alcatel A5 LED у нас попросят 13 990 рублей.

Игровая индустрия дала о себе знать собственным историческим сообществом (займется сохранением памяти о видеоиграх), 6 играми от Epic Games, информацией о дате релиза полной версии Conan Exiles и релизом The Escapist для мобильных платформ. Любите шахматы? Дождитесь Chess Ultra.

Google запустила YouTube TV. А Porsche Desing похвасталась на MWC 2017 премиальным ноутбуком перевертышем Book One. За "лухари", впрочем, придется заплатить. Влетит в копеечку.