В США запущена ракета Atlas V

В США американская компания United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin) запустила тяжелую ракету-носитель Atlas V со спутником для разведки. Запуск был осуществлен с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии. Ракета выведет на орбиту спутник NROL-79, принадлежащий Национальному управлению военно-космической разведки. Деятельность спутника засекречена, данные о назначении аппарата неизвестны.

Любопытно, что первая ступень Atlas V оснащается двигателем РД-180, созданном на предприятии «Энергомаш», расположенном в Подмосковье. Договор о поставке таких двигателей Москва и Вашингтон заключили еще в 1997-ом году.  

Источник
The Verge
Теги
космос ракета

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