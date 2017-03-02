На Марсе обнаружены улитки

На YouTube некто под именем streetcap1 выложил снимки, на которых видны необычные объекты на поверхности планеты Марс. Пользователи сервиса тут же поспешили поднять шум на тему того, что речь идет о живых обитателях планеты, сенсационных марсианских улитках. Разумных или нет — все зависит от фантазии комментатора.

Впрочем, как это часто бывает в Интернете, мнения разделились — многие предположили, что на кадрах всего лишь гладкие камни. Для того, чтобы поставить точку в споре, достаточно увидеть видео и понять, статичны объекты или же они передвигаются. Однако видео нет.

Также есть версия о том, что перед нами некий мусор, оставленный инопланетянами.

Кстати, «жизнь» на Марсе или следы инопланетян сторонники теории заговора находят с завидной постоянностью. А вот ученые уверены, что возможность жизни на Красной Планете в ее современном состоянии практически исключена.  

Источник
МК
Теги
наука марс инопланетяне

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